2010'dan öncekiler neydi peki? Akşener'den FETÖ'ye selam yalana devam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekleyerek alenen FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener, "2010 referandumunu yapmasalardı FETÖ 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı" dedi.

251 masum vatandaşımızı şehit eden FETÖ'yü görmezden gelerek darbeden AK Parti hükümetini sorumlu tutan Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu milletin geleceğine kast eden her yanlışı ifade edip durdurmak için kendinden vazgeçenlerdeniz. 2010'un referandumunda öyleydik. İlla bir siyasi yapının içinde olmamız gerekmez bizim. 2010 yılının referandumunda 'hayır' dedik. O günün güçlülerine temenna duranlar ne kadar güzelliklerin olacağını anlattılar. Keşke haklı çıkmasaydık. 2010 referandumunu yapmasalardı FETÖ 15 Temmuz kalkışmasını yapamazdı. Devleti bu millet sokaktan ve köprüden toplamak zorunda kalmazdı."

FETÖ'yü aklama çabası içine giren Akşener'in sözleri "27 Mayıs 1961, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat darbeleri ile 2007 e-muhtıra sürecinde 2010 referandumu mu vardı da bu darbeler ve darbe girişimleri oldu Meral Akşener" dedirtti.