20.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍۜ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِكَۜ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۜ فَمَا لِ‌هٰٓؤُ۬لَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثاً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu Allah’tan" derler, başlarına bir kötülük gelince de "Bu senden" derler. "Hepsi Allah’tandır" de.

Ne oldu bu adamlara ki bir türlü sözü anlayamıyorlar!



(Nisa Suresi, 78) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Ecelsiz ölüm olmaz. Ecel gelince de kişinin savaşta veya barışta olması sonucu değiştirmez. Sağlam kalelere girip saklansa, hatta göklere çıkıp yıldızlarda otursa bile ölüm gelip onu bulacaktır.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"En şerefli ölüm şehid olarak ölmektir. Körlüğün en kötüsü, hidâyete er­dikten sonra tekrar sapıklığa düşmektir."

(Cami'üs Sağir, No.934)