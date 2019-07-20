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20.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:44
20.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِـعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۟

"Biliniz ki Allah iman edenleri korur.

 Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez."

(Hac Suresi, âyet:38           Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Bu âyetler kümesinin ilkinde Allah yolundan ve Mescid-i Harâm’dan alıkoyma çabası içinde olan inkârcıların elîm bir azaba çarptırılacakları belirtilip hac ve kurban ibadetinin önemi üzerinde durulmuştu. Bir taraftan inkârcıların ortaya koyduğu fiilî durumu diğer taraftan da haccın ve Mescid-i Harâm yakınlarında ifa edilecek kurban vecîbesinin önemini dikkate alan müminlerin hatırına gelebilecek tereddüt giderilmekte ve Allah’ın iman edenlerle beraber olduğu, onları koruyup destekleyeceği bildirilmektedir (Râzî, XXIII, 38).

Bu bağlamda âyeti bu şekilde açıklamak mümkün olmakla beraber, burada müminlerin geneline yönelik ve bütün zamanlar için geçerli bir mesaj bulunduğu da açıktır. Buna göre inanan insanların zorluklar karşısında yılmayıp mücadele vermeleri, Allah’a dayanıp güvenmeleri, hiçbir zaman O’nun yardım ve desteğinden ümit kesmemeleri, Cenâb-ı Allah’ın hainlerin ve nankörlerin tuzaklarını bertaraf etmeye muktedir olduğunu hatırdan çıkarmamaları gerekir. Bu âyeti, müteakip âyet grubuyla irtibatlandırarak açıklayan müfessirler de vardır.

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”

 (Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 11)

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 05:44
  1. 20.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Hac 38
  3. Hain
  4. nankör
  5. kur'ana dil uzatmak

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