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2005 sigorta girişli erkek ne zaman emekli olur? Erken emeklilik

Ne zaman emekli olurum, re zaman emekli olurum emekli sandığı, ne zaman emekli olurum emekli sandığı memur, ne zaman emekli olurum emekli sandığı öğretmen ile ne zaman emekli olurum emekli maaşım ne kadar olur? soruları milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmakta. Çalışanların en büyük hayalidir emekli olacağı günü görmek. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman emekli olur? diye soran kişi normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? sorgulamayı e-Devlet Kapısı üzerinden yaparak SGK güvencesine sahip kişiler, mevzuat bilgisi olmadan yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını hesaplarlar.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:46
2005 sigorta girişli erkek ne zaman emekli olur? Erken emeklilik

Ne zaman emekli olurum, re zaman emekli olurum emekli sandığı, ne zaman emekli olurum emekli sandığı memur, ne zaman emekli olurum emekli sandığı öğretmen ile ne zaman emekli olurum emekli maaşım ne kadar olur? soruları milyonlarca çalışan tarafından sorgulanmakta. Çalışanların en büyük hayalidir emekli olacağı günü görmek. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman emekli olur? diye soran kişi normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Sorgulamayı e-Devlet Kapısı üzerinden yaparak SGK güvencesine sahip kişiler, mevzuat bilgisi olmadan yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını hesaplarlar.

Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta. 

2005'ten beri sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olabilir? 

02.11.1967 doğumluyum. 15.02.2005 tarihli sigorta girişim var ve aralıksız devam etmekteyim. 5600 gün prim var. Ne zaman emekli olurum ve kıdem tazminatı alabilir miyim?

Cevap: 58 yaşında ve priminizi 7 bin güne tamamlayarak emekli olursunuz. Kıdem tazminatı hakkınız var. En az 1 yıl çalışmak ve kendi isteğiniz dışında ayrılmamak gerekiyor. 15 yıl 3.600 gün yazısıyla tazminat alma hakkı sadece 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli. O yüzden istifa ederek tazminat alamazsınız. Ancak emeklilik tarihiniz geldiğinde ayrılıp tazminat alabilirsiniz.

Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için tıklayınız

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:46
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