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2002'den bu yana İstanbul'da seçim sonuçları!

İstanbul'da 2002 yılında bugüne kadar yapılan genel seçim, yerel seçim, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını sizin için derledik...

01 Şubat 2019 Cuma 22:32
2002'den bu yana İstanbul'da seçim sonuçları!

2002-2018 yılları arasında yapılan genel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'da 2002 yılında girdiği ilk seçimde 37,2 oy aldığı ve daha sonra yapılan her genel seçimde AK Parti'nin İstanbul'da oyunu arttırdığı gözlemlendi. 2018 Yılında AK Parti'nin İstanbul'da aldığı oy oranı 42,7 olarak görülüyor...

CHP'nin ise 2002 yılında İstanbul'da aldığı oy 24,1 iken 2018 yılına gelindiğinde oylarını sadece 2 buçuk puan arttırarak 26,4 oy alabildiği dikkat çekti.

2002 yılında MHP'nin İstanbul'da aldığı oy yüzde 5 iken sonraki senelerde MHP İstanbul'da oylarını arttırdı.

HDP'nin 2002 yılında İstanbul'da aldığı oy yüzde 5,5 iken sonraki yıllarda dikkat çeken bir artışla oylarını yüzde 12,7'ye kadar yükseltti.

Yerel seçimler

AK Parti'nin İstanbul'da 2004 yılında girdiği yerel seçimde 45,3 oy aldığı ve daha sonra yapılan yerel seçimde AK Parti'nin İstanbul'da oyunu arttırdığı gözlemlendi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'da aldığı oy oranı 47,9 olarak görülüyor...

CHP ise 2004 yılından 2014 yılına kadar yerel seçimlerde İstanbul'da oyunu ciddi oranda arttırdı. 2004 yılında İstanbul'da yüzde 28,9 oy alan CHP, 2014 yılında oyunu 40,1'e çıkardı.

Referandum ve Cumhurbaşkanlığı sonuçları

10 Ağustos 2014 ve 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla seçimleri kazandığı görülüyor.

16 Nisan 2017'de yapılan referandumda ise yüzde 51,4 ile (Hayır) çıktı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:32
  1. İstanbul
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  3. seçim
  4. oy
  5. GÜNCEL Haberleri
  6. MHP
  7. AK Parti

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