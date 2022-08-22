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Ekonomi 2002 yılından sonra ilk kez oldu!
Ekonomi

2002 yılından sonra ilk kez oldu!

Temmuz ayı ortasında 1,0000 seviyesini test eden euro/dolar paritesi 0.9927'ye kadar düştü. Böylelikle parite, 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına indi ve son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 21:58:00 -
2002 yılından sonra ilk kez oldu!

Temmuz ayı ortasında 1,0000 seviyesini test eden euro/dolar paritesi 0.9927'ye kadar düştü. Böylelikle parite, 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına indi ve son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Uluslararası piyasalarda, euro dolar paritesi bugün içinde yüzde 1,1 gerileyerek 0.9927'ye kadar düştü. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inmiş ve son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 21.23 itibarıyla 0,993 seviyesinden işlem gördü.

Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Paritedeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin artışı, Avrupa'da yaşanan kuraklık, resesyon riski, Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesilmesi gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor.

Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi.

Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

EURO BÖLGESİ HAKKINDA
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi euronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı euroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan euro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. 

 

 

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