2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda renkli festival

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi’nin 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bu yıl 19’uncusu düzenlediği kar festivaline il içinden ve il dışından yüzlerce vatandaş katıldı. Festivalin düzenlendiği yaylada buluşan vatandaşlar, çalınan müzik eşliğinde oynayıp, horon teptiler. Kartopu oynayarak, karda güreşen vatandaşlar, kızaklar ile kaymayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği seferlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“Buraya 400 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık”

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Biz buraya bugünün parası ile 300-400 milyon lira yatırım yaptık. Size daha güzel bir Çambaşı oluşturmak için. Bir de Çambaşı’na yakında büyük bir kardeşiniz geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı’nda 2,5 ay kar varken, orada 5 ay olacak. 800 metre daha yüksekte. Daha iyi adrenalin toplayacaksınız, daha iyi eğleneceksiniz. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyu vesairesi bizden, eğlenmesi sizden” diye konuştu.

Festivalin açılışında halk oyunları gösterileri, kar üzerinde güreş, kızak yarışları gibi etkinlikler düzenlendi.

"Çok güzel bir festival"

Festivale katılan vatandaşlar doyasıya bir gün geçirdiklerini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, ayrıca ücretsiz olarak düzenlenen ulaşım desteğinin büyük kolaylık olduğunu, bu sayede güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade ettiler.