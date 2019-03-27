Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dere üzerinde bulunan 200 yıllık tarihi taş köprü, parka taşınacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ünye ilçesinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle Gölevi Mahallesi’nde bulunan tarihi taş köprüyü ilçede bulunan Atatürk Parkı’na taşınacağını söyledi. Köprünün mevcut yerinden kaldırıldığını belirten Başkan Tekintaş, koruma kurulundan gelecek onayın ardından tarihi köprünün yeni yerine yerleştirileceğini söyledi.

Köprünün şehrin önemli tarihi varlıkları arasında yer aldığını belirten Başkan Tekintaş, “Ünye ilçemizde bulunan ve yapımı 1800’lü yıllara dayanan taş köprü, şehrin önemli tarihi varlıkları arasında yer alıyor. İlçede yürütülen yol çalışmaları nedeni ile rölövesi hazırlanan köprünün Koruma Kurulu onayı ile taşıma işlemi başlatıldı. Bu kapsamda köprünün ve köprünün altından geçen derenin akış yönü ve taşıt yolu değiştirildi. Köprünün üzerinde bulanan toprak dolgu betonarme söküldü. Taş Köprü özgün haline getirildikten sonra çevresi temizlendi. Önceden rölövesi yapılan köprüye ait taşların proje üzerinden numaralandırılması yapıldı ve söküm işleminde taşlarda kaybolma ve kırılma olmaması için Taş Köprü’nün içi toprak dolgu ile dolduruldu. Sökümü yapılan taş bloklar numara sırasına göre paletlerin üzerine yerleştirildi ve iş makinesi ile taşıma işlemi yapıldı” diye konuştu.

Gölevi Mahallesi’nden taşınan Tarihi Taş Köprü, Ünye Limanı’nda muhafaza altında alındı.Tarihi Taş Köprü’nün restorasyon projesi Koruma Kurulu’nca onaylandıktan sonra ilçede bulunan Atatürk Parkı’na taşınarak halkın kullanabileceği bir güzergâhta yer alması sağlanacak.