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Yerel 200 yıllık eski konsolosluk binası küle döndü
Yerel

200 yıllık eski konsolosluk binası küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-05 22:18:00 - 2024-05-05 22:48:52

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalmayı başaran 200 yıllık eski konsolosluk binası çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada meydana geldi.

200 yıllık bina yangında küle döndü

Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir dönem konsolosluk olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina kısa sürede alev topuna döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saati bulan çalışmayla kontrol altına alındı. Tarihi binanın büyük bir bölümü küle döndü, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.


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