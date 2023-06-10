200 milyonluk şaşırtan forex vurgunu! Polise yakalanmamak için öyle bir şey yapıyorlar ki! Yok artık

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Şebeke yöneticilerinden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. WhatsApp grubunda, gelen kazançla alınan ev, dükkan, otomobillerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. SABAH'ın ulaştığı grup yazışmaları dikkat çekti. Çete, her geçen gün büyüyen sisteminde 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu iddia edip ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı.

Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti. Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.

GRUPLARDAN DEKONT PAYLAŞTILAR

Şebeke illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindeki kişileri de para yatırmaya davet etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.

ŞEBEKE SIRRA KALEM BASTI

Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.

ŞEBEKENİN ANKARA AYAĞI ÇÖKERTİLDİ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 kişiden oluşan şebekeyi tespit etti. Çalışmalarının tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alarak şebekenin Ankara ayağını çökertti. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara emniyetinin mağdur ifadeleri ve teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda şebekenin İzmir'de bulunan üyelerini belirledi. İzmir'de bulunan üyelerin elde ettikleri haksız kazanç ile Antalya'da deniz manzaralı lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştıkları ve lüks bir yaşam sürdüklerini belirlendi. Sisteme katılan kişi sayısı doygunluğa ulaştıktan sonra kar payı vermeyi bırakarak açmış oldukları ofisleri kapattıkları, ikamet adreslerini ve telefon numaralı değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını önledikleri tespit edildi.

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI

Şebekenin mağdurlardan elde ettiği kazanç ile Antalya'da yaptırdıkları deniz manzaralı binayı yakınlarının üzerine yaptırdıkları ortaya çıktı. Üyelerden H.Ö., polise takibinden kurtulmak ve yakalanmak için eşinden formalite şeklinde boşandığı, evine yakın bir yerde tekrar ev kiralayarak düzenli şeklinde boşandığı eşinin evine gittiği ortaya çıktı.)sabah)

Mali polisin düzenlediği 2. dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerinde yapılan aramada; 1 yarı otomatik makinalı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Ankara emniyetinde işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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