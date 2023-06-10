Hatice Kolçak'ın son altın tahmini olay: Duyan duymayanlara haber etsin, altın o rakamı görecek

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor. Bu hafta yüzde 15 değer kazanan gram altın sabah saatlerinde 1.490 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Ünlü ekonomist ise gram altının o fiyatı göreceğini söyledi. İşte o tarihi rekor...

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken hafta genelinde dolar/TL'nin yüzde 18 yükselmesi gram altında her gün yeni bir rekor kırılmasına yol açtı.

Gram altın bu sabah da dolar/TL 23.50'ye yükselirken gram altın da 1.493 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan son dakika bir açıklama geldi.

Kolçak, yayınladığı videoda gram altın fiyatlarıyla ilgili tahminini paylaştı.

aydinlik'ın aktardığı haberde: Mehmet Şimşek'in tam yetkili olarak ekonominin başına geçmesi konusunu değerlendirildiği aktarıldı. Kolçak, "Mehmet Şimşek tam yetkili olarak atandı ve bundan sonra oluşacak tüm politikalarda hiç kimsenin sözü geçmeyecek. Faizlerin artabileceği veya diğer değişikliklerin olabileceği bir döneme girdik çünkü tam yetki ona verildi. Bu, bağımsızlık gibi görünse de orta ve uzun vadede, olası bir ekonomik model durumunda büyük manevra alanı sağlıyor. Sorumlulukların tamamı Mehmet Şimşek'e bırakılmış oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak bu politikanın ne kadar sürebileceği önemli bir soru. Yerel seçimler yaklaşıyor ve genel seçimler kadar önemli. Seçime gidilirken farklı bir para politikası izlenebilir. Ancak genel olarak seçim dönemlerinde daha rahat bir politika uygulanır" şeklinde konuştu.

Kolçak açıklamasının devamında dolar kurunun seyrine değindi.

Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilebilmesi için dolar kurunun yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Kolçak, dolar kurunun kademeli olarak 23-25 seviyelerine çıkabileceğini ve hatta daha sonra belki 30 seviyelerine ulaşabileceğini, ancak daha sonra tekrar düşeceğini ifade etti.

"GRAM ALTIN 1800 TL OLACAK!"

Açıklamasının devamında altın fiyatlarına da değinen Kolçak, dolar kaynaklı olarak gram altında bir yükseliş beklediğini belirtti ve "Doların yükselişi devam ediyor ve bu nedenle gram altın fiyatı da yükselecek.

1.800 TL ve üstünde kalacağını düşünüyorum. Bu rakamı ilk ben dile getirdim ve hala değiştirmedim. Bu yıl için bu seviyeyi bekliyorum. Tabii, satış zamanı geldiğinde durumu değerlendireceğiz.

Eğer dolar aniden yükselir ve sonra tekrar düşerse, o zaman durumu gözden geçireceğiz.

Gece ansızın bir hareket olursa, o anda bir şey yapmak mümkün olmayabilir. Sadece USDT gibi kripto para birimini tutanlar, anlık yükselişlerde bu alanda bazı şeyler yapabilirler. Tabii ki sadece küçük bir miktar" dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.485,04 satış: 1.485,30

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.420,00 satış: 2.469,00

Yarım altın fiyatı alış: 4.855,00 satış: 4.945,00

Tam altın fiyatı alış: 9.828,93 satış: 10.096,50

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 9.886,00 satış: 10.035,00

ATA altın fiyatı alış: 9.174,30 satış: 9.408,26

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