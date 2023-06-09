Dolar kuru 23 TL! Altını doları olanlar dikkat: Altında ve dolarda son o rakam bu! Tahminini revize ettiler

9 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Dolar/TL, bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanarak 21 liradan 23,46 liraya kadar yükseldi ve tarihi bir rekor kırdı. Doların 25 lirayı aşacağı beklentisi varken, kurun 23,20 lirada dengelenmesinin sebebi belli oldu:

Kamu bankaları yeniden devreye girdi.

Bloomberg'in haberine göre, dolar/TL kurundaki yükselişi durdurmak için kamu bankaları bugün tekrar döviz satmaya başladı. Bu uygulama, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mehmet Şimşek yönetiminde geçici olarak askıya aldığı bir politikaydı. Ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı geçmesi üzerine kamu bankaları yeniden kura müdahale etti.

Yabancı yatırımcılar bu durumu "normalleşme sinyali" olarak gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, borsa ve gram altın için tahminlerini açıkladı...

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Haziranda hangi seviyeler takip edilmeli?" başlıklı yazısı

Haziran ayı için daha önce uyarım olmuştu.

“Merkez bankalarına dikkat edin” diye.

Önce içeriye bakalım:

- Resmi kur ile serbest piyasalar arasındaki makas kapandı. Üç kur ile değil tek kur ile yolumuza devam edeceğiz. Gram altın tarafı da yavaş yavaş serbest piyasalara yaklaşıyor.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra piyasa ilk haftasına girdik.- BİST 100 endeksi 5 bin 439 puana yükselerek rekor tazeledi. Ancak dolar kuru kısa vadede yükseliş trendinde. Çünkü bunu destekleyen üç unsur var 1- EUR/USD paritesi 1,0667 seviyesine geriledi.

- Dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

- Baskılanan döviz kuru serbest bırakıldı.

Bugünkü fiyatlara bakıp “Artık düşüş olmaz” diyenler yanılabilir.

“Borsada yükseliş kısa vadede devam edecek” diyenler yanılabilir.

“Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir.

Tekrar ediyorum Haziran’dayız!

TCMB, iki hafta sonra faiz kararını açıklayacak.

Gözler TCMB’de.

Belki erken bir toplantı kararı da alınabilir.

Peki para piyasalarında haziran için hangi bant aralığını takip etmeli?

BİST 100 ENDEKSİ

4 bin 850-5 bin 400 puan aralığını.

Şimdi zaman kâr satışlarının başlama zamanı.

Sonrası ise yatay seyirde yoluna devam eder.

DOLAR/TL KURU

20-22 lira aralığındaki öngörüm devam ediyor.

Biraz daha teknik baktığımda 20,88-20,55 lira destek seviyeleri. Haziran içinde bekliyor muyum? Evet. Yıl içinde 24-25 seviyesi ile alakalı öngörümde bir değişiklik yok.

EURO/TL KURU

21,50 güçlü destek seviyesi.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

Yaz aylarında 28-30 lira seviyelerini beklemeyi sürdürüyorum.

GRAM ALTIN

Bin 350-bin 400 lira aralığı geçerliliğini koruyor.

Kısa vade için bin 350 liranın altına sarkabilir ve bedava derim.

Yıl içerisinde bin 450-bin 550 lira aralığındaki trend değişmedi. Yıllık öngörüm gerçekleşti.

Bu yıl için öngörüm bin 450 devamında bin 550 liraydı.

13 Mayıs’ta bin 516 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü.

GRAM GÜMÜŞ

16-17 lira aralığına sıkışan gram gümüş, bu bant aralığında oyalanmaya devam edebilir. 17 liranın üzerinde alım yapmazdım.

ONS ALTIN (XAU/USD)

Bu hafta ki bin 968 öngörüm gerçekleşti. Dün bin 966’yı gördü. Şimdi sıra bin 910 dolar da. Haziran’da beklediğimi bir ay önce belirtmiştim.

Yıl içinde 2 bin doların üzerine tekrar atak yapabilir.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

Bu hafta 23,80 öngörüm gerçekleşti.

23,77’yi gördü. Şimdi sıra 22,80-22,00 dolar seviyelerinde.

BITCOIN (BTC)

25 bin 351 dolar seviyesi dün görüldü.

22 bin 500 dolar öngörüm devam ediyor.

Kısa vade için negatif, orta ve uzun vade için pozitif.

Bu bant aralıklarını not alın, lazım olabilir!

Kamu bankalarının döviz satışını durdurması ve dolar/TL kurunun yükselmesi, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'nin ekonomik politikalarında "normalleşme sinyali" olarak algılandı. Dün, kamu bankalarının yeniden devreye girmesiyle kurda yükseliş sınırlanırken, bugün saat 14.38 itibarıyla dolar/TL 23,37 seviyesinde işlem görüyor.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İ..

ABD Doları: 23,3470 (Alış) - 23,3698 (Satış)

EURO: 25,1688 (Alış) - 25,2188 (Satış)

STERLİN: 29,3039 (Alış) - 29,4509 (Satış)

1 DOLAR = 23,36 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

9 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.475,49

Gram altın satış: 1.475,74



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.398,00

Çeyrek altın satış: 2.451,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.810,00

Yarım altın satış: 4.888,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.621,00

Tam altın satış: 9.739,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.860,00

Cumhuriyet altını satış: 10.009,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.858,00

Ata altın satış: 9.992,00

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