200 milyon dolara anlaştılar! İsrail, İran’ın delik deşik ettiği hava savunmasını yeniliyor!
İsrail, yıllardır ‘geçilemez’ denilen Demir Kubbe hava savunma sistemini İran’ın delik deşik etmesinin ardından yenileme kararı aldı. İsrail Savunma Bakanlığı ile Elbit Systems arasında 200 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, acil muharebe senaryolarına hazırlığı artırmak amacıyla Elbit Systems tarafından üretilen hava mühimmatı için 600 milyon şekel (yaklaşık 200 milyon dolar) tutarında sipariş verildiği ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada ise söz konusu mühimmatların "İsrail’e hava üstünlüğü sağlayacağı" belirtildi.