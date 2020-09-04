200 kişinin bulunduğu camide feci olay!
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.
Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında yer alan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camii'nde korkunç bir olay meydana geldi.
Fatullah Tolla Baitus-Salam Camii'nde yatsı namazı için gelen 200 kişinin bulunduğu camide klimaların patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Müslümanlar kendisini camiden zor atarken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre camide çıkan korkunç yangında 200 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi. Yangında 50 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Camide yaralananlar tedavi için Dakka Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkunç olayın ardından polis, soruşturma başlattı.