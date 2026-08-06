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Yerel 200 kilo bozuk midye dolmasına komik para cezası
Yerel

200 kilo bozuk midye dolmasına komik para cezası

Yeniakit Publisher
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200 kilo bozuk midye dolmasına komik para cezası

Zabıta ekipleri tarafından satışa hazır yaklaşık 200 kilogram bozuk midye dolmasına el konuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası kesildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde bir evde sağlıksız şartlarda üretilerek satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Bozulduğu ve ağır bir koku yaydığı belirlenen midyeler imha edilirken, üretim yapan kişiye idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gündoğdu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan incelemelerde, sepetlerde satışa hazır yüzlerce midye dolması bulundu.

Denetimlerde bozulan ürünlerin ağır bir koku yaydığı, hijyen kurallarına aykırı ortamda üretildiği ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği tespit edildi. İncelemelerde ayrıca midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği belirlendi. Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.

Ekipler tarafından üretim durdurulurken, satışa hazır yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el konuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. El konulan midye dolmaları ise, işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, mahalle aralarında ve konutlarda ruhsatsız gıda üretimine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

 

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Yorumlar

murat

saçma sapan kanunlarla yol alınamaz tabi.. ceza yok ödül var..
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