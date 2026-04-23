200 hektar orman kül oldu, tahliyeler sürüyor Japonya iki gündür yanıyor

Japonya'nın Iwate eyaletinde ikinci gününde devam eden orman yangınlarında, yaklaşık 200 hektarlık alan yandı ve 2 bin 500'den fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'nın NHK kanalının yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları sürüyor.

İtfaiye yetkilileri, Iwate'de iki ayrı noktada dün başlayan yangınların yerleşim alanlarına yakın olduğunu ve 7 binanın yandığını söyledi.

Her iki yangını da kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 200 hektarlık alan yandı ve 2 bin 500'den fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Iwate eyaletinde dün birbirlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bölgede orman yangını çıktığı açıklanmıştı.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) destek talep etmişti.