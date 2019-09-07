200 binden fazla Suriyeli Türkiye sınırına dayandı Suriye'de Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına göç eden mültecilerin sayısı 200 bini aştı.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş ülkeyi kan gölüne çevirdi. Esed rejimi, İdlib'de yaşayan masum insanların üzerine bomba yağdırmaya başladı. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru yolu çıktı. Çadırlar tarlalara kuruldu AFAD ve Kızılay ekiplerinin yardım ulaştırdığı Suriyeliler, Türkiye sınırında kurdukları çadırlarda hayatlarını devam ettirmeye başladı. Boş bahçe ve tarlalara çadır kuran Suriyeliler, yaşamlarına devam edebilmek için toprak sahiplerine kira veriyor. Sayı 200 bini geçti Türkiye sınırındaki mültecilerin sayısının 200 bin sınırını aştığı belirlendi. Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarından kaçan ailelerin sayısı, günden güne artmaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.