200 bin liraya! Dünyanın en küçük aracı çıktı: Çin'den mini elektrikli otomobil! Önemli ilan.. Şok olacaksınız
Dünyanın en küçük ve en uzuc eekyrikli otomobili sayılan Çinli elektrikli otomobil markası Bestune Pony’nin yakında Rusya’da da satışa sunulması bekleniyor.
Bestune Pony’nin, Çin’de 30 bin yuana (yaklaşık 350 bin ruble) satılan mini elektrikli araç modelinin Rusya’da ise ilk satış fiyatının 500-550 bin ruble civarında (yaklaşık 200 bin lira) olması planlanıyor.
Bu araç, Rusya’da satılan en küçük otomobil olma özelliğini taşıyacak.
Çin pazarında geçen nisan ayı sonunda satışa sunulan Bestune Pony’nin, farklı modelleri tek şarjda 122 ila 179 kilometre arasında yol alabiliyor.