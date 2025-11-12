  • İSTANBUL
Gündem 200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır
Gündem

200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak. Venezuela Savunma Bakan Vladimir Padrino Lopez 200 bin askerin seferber edilmesinin, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

Venezuela Savunma Bakan Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede 200 bin askerin seferber edildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lopez, 200 bin askerin seferber edilmesinin, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

'KARAYİP'TEKİ BARIŞ TEHDİT ALTINDA'

ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini hedef alan Lopez "Karayip'teki barış, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uydurulmuş bir yalan yüzünden tehdit altında. Bu yalanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ciddi iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmektir. Onlar, Venezuela’ya karşı yalanlarını, tutarsızlıklarını ve hınç dolu saldırılarını sürdürecekler. Bizim tarafımızdan ise daha çok çalışma, daha fazla birlik ve vatan sevgisi olacaktır" dedi.

2 GÜN SÜRECEK

Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak.

Bu arada Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de canlı yayımlanan olağan oturum sırasında isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi.

Ulusal Kapsamlı Savunma Komutanlığı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yeni bir yasa onaylıyoruz; bu yasa, birliklerin konuşlandırılma biçimini, emirlerin uygulanmasını, askeri hareketliliğin düzenlenmesini ve en önemlisi halk ile Silahlı Kuvvetler arasındaki işbirliğine dayalı yeni bir savunma anlayışını tesis ediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

