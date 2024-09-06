20 yıllık hasret sonunda bitti! 140 maç sonra galibiyet sevinci yaşadılar
UEFA Uluslar D Ligi 1. Grupta San Marino, Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup ederek 20 yıl aradan sonra ilk resmi galibiyetini aldı.
UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta San Marino sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti. San Marino Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
San Marino'ya galibiyeti getiren golü 53. dakikada Sensoli kaydetti.
Bu sonucun ardından San Marino 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. San Marino ayrıca bu galibiyetle ilk kez bir resmi maçını kazandı.
28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'ı hazırlık maçında 1-0 mağlup eden San Marino, bu tarihten sonra oynadığı 140 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi.