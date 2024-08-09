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Tarım 20 yıllık emekle 2 çeşit yerli patates tohumu geliştirildi
Tarım

20 yıllık emekle 2 çeşit yerli patates tohumu geliştirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:08:00 -
20 yıllık emekle 2 çeşit yerli patates tohumu geliştirildi

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 20 yıllık çalışma sonucu "Ata 25" ve "Kaan" adları verilen patates tohumları geliştirildi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin en önemli kentlerinden olan Erzurum'da patates ekiminin önemli noktalarından Pasinler Ovası'nda üretimin daha verimli ve kaliteli olması için Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yıllardır bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalar kapsamında enstitüde yerli, yeni patates çeşidi olarak "Ata 25", yemeklik ve parmak patates kullanımına uygun olarak geliştirildi. "Ata 25"in yanında yemekliğe uygun olarak geliştirilen "Kaan" da bölge koşullarına uygunluğu, yumru verimi ve yüksek teknolojik kalitesi, uzun boyu, oval yumru şekli ile 111-120 gün aralığında olgunlaşıyor. Patates çeşitlerinin ürün ve toprak sağlığı açısından deneme süreci devam ediyor.

Enstitüde 20 yıllık laboratuvar, sera ve tarladaki ıslah çalışmaları sonucu geliştirilerek bölgeye uygun hale getirilen tohumların, hem çiftçiye hem de sektöre önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Endüstri Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Canan Kaya, "Hedefimiz bölge üreticimizin eline, sağlıklı, verimi yüksek tohumluklar ulaştırmak. Genelde sertifikalı tohumluk kullanımı dışında kaynağı belli olmayan patatesler tohumluk olarak kullanılıyor. Bunlar hem verim düşüklüğüne hem de topraklara hastalık bulaşmasına sebep oluyor. Amacımız, patates tohumluk üretim önder olmak" dedi.

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