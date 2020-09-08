20 yılda atılan olumlu adımlar sayesinde medya dini değerlerle kucaklaştı

Medya ve din üzerine çalışmalar yapan ve ‘Popstar Vaizler’ adlı çalışmasında medyadaki din sunumunun oluşturduğu algı ve sonuçlarına dair tespit ve analizlere yer veren yazar İsmihan Şimşek, İslamofobinin dünyada yükselmesinde medyanın büyük rolüne dikkati çekti. Şimşek, özellikle 11 Eylül sonrasında İslam'a karşı müthiş bir nefret propagandası yapılarak özellikle İslam hakkında fikri olmayan kitlelerin yönlendirildiğini söyledi.

Medyanın sadece alışkanlıkları ve bakış açısını değil aynı zamanda dini algılayış biçimini de etkilediğine vurgu yapan Şimşek, şöyle devam etti: “Madem medya yoluyla nefret propagandası yapılıyor, o halde Müslümanlar da medyayı daha etkin ve doğru bir biçimde kullanmalı ve alternatif mecralar oluşturmalı. Din, gündüz kuşağı programlarına sıkışıp kalan ilmihal bilgisi içeriğinden sıyrılarak özellikle gençlerin ilgisini çekecek bir söylemle anlatılmalı. Türk sineması ve medya, uzun yıllar resmi ideolojinin etkisi ve kontrolünde kaldı. Bu dönemde din sürekli aşağılandı. Bu noktada medya ile paralel bir gidişat oluştu. Filmlerde hocalar hep şarlatan, din ise eğitimsiz ve avam kesimin sahiplendiği bir olguydu. Türkiye'nin siyasi atmosferinin son 20 yılda değişmesiyle filmlerde ezan sesini, namaz kılan oyuncuyu, Kur'an-ı Kerim okunan cenaze merasimlerini, mevlitleri görmeye başladık. Bunlar zaten hayatımızın içinde yer alıyordu ama nedense sinemamızda 'öyle bir şey yokmuş gibi' yapılıyordu. Umarım sadece bununla da yetinmeyiz. Batı, Hristiyanlığın sinema yoluyla propagandasını yapıyor. Bizimse elimizde sadece 'Çağrı' filmi var. Medya mecralarını nasıl çoğaltmamız gerekiyorsa, kültür sanat mecralarında da İslam etkili bir şekilde anlatılabilir."