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Gündem 20 yılda atılan olumlu adımlar sayesinde medya dini değerlerle kucaklaştı
Gündem

20 yılda atılan olumlu adımlar sayesinde medya dini değerlerle kucaklaştı

Türkiye'nin siyasi atmosferinin son 20 yılda değişmesiyle birlikte filmlerde hocaların hep şarlatan, dinin ise eğitimsiz ve avam kesimin sahiplendiği şeklindeki olgu da değişti. Medya dini değerlerle kucaklaşırken filmlerde de artık ezan sesi, namaz kılan oyuncu, Kur'an-ı Kerim okunan cenaze merasimleri ve mevlitler görülmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:52:00 -
20 yılda atılan olumlu adımlar sayesinde medya dini değerlerle kucaklaştı

Medya ve din üzerine çalışmalar yapan ve ‘Popstar Vaizler’ adlı çalışmasında medyadaki din sunumunun oluşturduğu algı ve sonuçlarına dair tespit ve analizlere yer veren yazar İsmihan Şimşek, İslamofobinin dünyada yükselmesinde medyanın büyük rolüne dikkati çekti. Şimşek, özellikle 11 Eylül sonrasında İslam'a karşı müthiş bir nefret propagandası yapılarak  özellikle İslam hakkında fikri olmayan kitlelerin yönlendirildiğini söyledi.

Medyanın sadece alışkanlıkları ve bakış açısını değil aynı zamanda dini algılayış biçimini de etkilediğine vurgu yapan Şimşek, şöyle devam etti: “Madem medya yoluyla nefret propagandası yapılıyor, o halde Müslümanlar da medyayı daha etkin ve doğru bir biçimde kullanmalı ve alternatif mecralar oluşturmalı. Din, gündüz kuşağı programlarına sıkışıp kalan ilmihal bilgisi içeriğinden sıyrılarak özellikle gençlerin ilgisini çekecek bir söylemle anlatılmalı. Türk sineması ve medya, uzun yıllar resmi ideolojinin etkisi ve kontrolünde kaldı. Bu dönemde din sürekli aşağılandı. Bu noktada medya ile paralel bir gidişat oluştu. Filmlerde hocalar hep şarlatan, din ise eğitimsiz ve avam kesimin sahiplendiği bir olguydu. Türkiye'nin siyasi atmosferinin son 20 yılda değişmesiyle filmlerde ezan sesini, namaz kılan oyuncuyu, Kur'an-ı Kerim okunan cenaze merasimlerini, mevlitleri görmeye başladık. Bunlar zaten hayatımızın içinde yer alıyordu ama nedense sinemamızda 'öyle bir şey yokmuş gibi' yapılıyordu. Umarım sadece bununla da yetinmeyiz. Batı, Hristiyanlığın sinema yoluyla propagandasını yapıyor. Bizimse elimizde sadece 'Çağrı' filmi var. Medya mecralarını nasıl çoğaltmamız gerekiyorsa, kültür sanat mecralarında da İslam etkili bir şekilde anlatılabilir."

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Yorumlar

Pohhhh, kendiniz calip kendiniz oynuyorsunuz haberiniz yok. Z Kusagi gozuyle guluyor size!

Acin bakin dunya capinda arastirma kurulusu PEW'in Religious Values arastirmasina. Turkiye'de Seriat isteyenlerin orani sadece %12 ve bu oran bizi TUM MUSLUMAN ULKELER arasinda SONDAN 2. yapiyor, ardmizda %8 ile Azarbeycan var. Nefret ettiginiz Sisi'nin Misirinda bu oran %74, niye cunku onlarin da Nasir'i, Sedta'i vardi ama hicbirisi MUSTAFA KEMAL ATATURK degildi. Atam size bi SARMAL hazirlayip birakmis ki 100 senedir debeleniyorsunuz ancak %12 olabilmisiniz. Ama %50 olma sansiniz var, ne zaman? Cevik Bir soyledi ya 1000 yil sonra diye. Ama sevinin bence, cunku 22 si gecmis kalmis surda 978 yil, sabreden dervis, sabrederken olmuuuusss:-)
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