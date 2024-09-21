20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret etti! Gurbetçinin tespitleri sosyal medyada bir anda yayıldı

"Türkiye'deki enerji, Avrupa'da yok. Avrupa'nın enerjisi bitiyor," diyerek, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuyla Avrupa'ya kıyasla daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Gurbetçi, Türkiye'nin gelişimi için doğru yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Eğer başa işi bilen ve insan ayırmayan bir yönetim gelirse, Türkiye çok kısa bir sürede Avrupa'ya yetişir," dedi. Gurbetçinin yapmış olduğu tespitler sosyal medyada bir anda yayıldı