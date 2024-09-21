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Sosyal Medya 20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret etti! Gurbetçinin tespitleri sosyal medyada bir anda yayıldı
Sosyal Medya

20 Yıl Sonra Türkiye'yi Ziyaret etti! Gurbetçinin tespitleri sosyal medyada bir anda yayıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 08:37:00 -

Yirmi yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden bir gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'nin dinamik yapısına dikkat çekti.

"Türkiye'deki enerji, Avrupa'da yok. Avrupa'nın enerjisi bitiyor," diyerek, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuyla Avrupa'ya kıyasla daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Gurbetçi, Türkiye'nin gelişimi için doğru yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Eğer başa işi bilen ve insan ayırmayan bir yönetim gelirse, Türkiye çok kısa bir sürede Avrupa'ya yetişir," dedi. Gurbetçinin yapmış olduğu tespitler sosyal medyada bir anda yayıldı

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Yorumlar

ŞEREFLİ TS

komik bi adam

İşsiz

20 yıl gelmemiş mi yoksa sıkıntı var da gelememiş mi? Haberi yok memleketten. Kimse evlenemiyor, evlenen çocuk yapamıyor. Hangi genç nüfus?
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