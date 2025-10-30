20 yıl sonra deprem, kuruyan Sındırgı Pınarını hayata döndürdü

Ilık akan su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkiledi.

Mahallenin yaşlılarının, çocukluk ve gençlik hatıralarında kalan su kaynağı, 10 Ağustos'ta Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden akmaya başladı.

ESKİSİNDEN DAHA GÜR AKIYOR

Eskisinden de gür akan, kendisine yeni yollar oluşturan su kaynağı, Emendere Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini anlattı.

20 YIL ÖNCE KURUDU

Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti: "Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenab-ı Allah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ bahçe yapacak."

Mahalleden İsmail Koç ise depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi." diye konuştu.