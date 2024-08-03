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Gündem 20 yıl Karadeniz'de kalacak!
Gündem

20 yıl Karadeniz'de kalacak!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:27:00 -
20 yıl Karadeniz'de kalacak!

Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak için yola çıkan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı. Gemi, kule montajının ardından sondaj alanına hareket edecek.

Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak için yola çıkan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı. Gemi, kule montajının ardından sondaj alanına hareket edecek.

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Geminin 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik bölümü söküldü. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.

Filyos'a ulaşan geminin kulesinin Filyos Limanı'ndaki montajı yapılacak. Montaj işlemlerinin ardından gemi 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

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