20 yıl cezası vardı... Enselendi!
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Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.