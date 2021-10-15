“20 yıl boyunca Afgan halkını katledenler, şimdi Taliban’a akıl veriyor”

MÜNÜBE YILMAZ

Pakistan'ın tek bölgesel İngilizce gazetesi olan The Times of Sindh’in yazarı Sher Kumbher, Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesiyle birlikte kadın haklarının geriye gideceği konusunda ortalığı ayağa kaldıran çevrelerin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde, “İktidarı devralmasının ardından kadın haklarına ilişkin verdiği sözleri tutmayan Taliban'ı, dünya çapındaki insan hakları ve insani mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum” açıklaması yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e adeta insan hakları dersi veren Kumbher, BM Genel Sekreteri’nin dünyadaki tüm Müslüman kadınlar için endişe etmesi gerekirken neden sadece Afgan kadınlar konusunda hassasiyet gösterdiğini anlayamadığını kaydetti.

Uygurlular, Yemenliler, Filistinliler kadın değil mi?

“Örneğin Çin’deki Uygurlu Müslüman hanımlara bakın… Binlerce kadın evlerinden alınarak, işkence gördükleri kamplarda kalmaya zorlanıyor” diyen Kumbher, Mısır’daki darbeci Sisi yönetiminin de hayvanların dahi kalamayacağı hapishanelerde pek çok Müslüman kadını tuttuğunu, fakat ne Guterres’in ne de dünya ülkelerinin onları umursamadığını dile getirdi.

Yemen’de büyük bir felaketin ortasında ölüme terk edilen çocuklarına bakan Müslüman kadınlar ile Hindistan’da Hindu askerler tarafından evlerinden çıkarılarak tutuklanan, tecavüze uğrayan veya öldürülen Müslüman kadınların da tüm dünyanın gündeminde olması gerektiğine dikkat çeken yazar, Keşmir, Pakistan ve Filistin’deki Müslüman kadınlara uygulanan zulme karşı da bütün dünya ülkelerinin kör ve sağır olduğunu ifade etti.

ABD, Afganistan’da bir tane bile eğitim kurumu açmadı

Afganistan’da, 20 yıllık işgal boyunca, güya kadınların özgürlüğünü düşünen ABD tarafından bir tane bile eğitim kurumu açılmadığını, kadınların ve kızların bilim ve sanata hiçbir şekilde teşvik edilmediğini vurgulayan yazar, “İroni şu ki, 20 yıl boyunca Afgan halkını katledenler bugün Afgan yönetimini insanlarına karşı adil olmaya çağırıyor” dedi.