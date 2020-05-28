20 yaşındakiler için yasak kalktı mı?
20 yaşındakiler için yasak kalktı mı? sorusu gündemde. 20 yaş altı için daha önce getirilen sokağa çıkma yasağında yaş sınırı değişti. Uzun süredir devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile netleşti. Peki, 20 yaşındakiler sokağa çıkabilecek mi?
20 yaşındakiler için yasak kalktı mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Merak edilen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası belli oldu.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması…
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşa indirildi. Yani 0 - 18 yaş arası yasak devam ederken 18 - 20 yaş arasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.