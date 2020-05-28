20 yaşındakiler için yasak kalktı mı? sorusu gündemde. 20 yaş altı için daha önce getirilen sokağa çıkma yasağında yaş sınırı değişti. Uzun süredir devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile netleşti. Peki, 20 yaşındakiler sokağa çıkabilecek mi?