SON DAKİKA
20 yaşındaki Tıp ve Veterinerlik öğrencileri evde ölü bulundu
Gündem

20 yaşındaki Tıp ve Veterinerlik öğrencileri evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
20 yaşındaki Tıp ve Veterinerlik öğrencileri evde ölü bulundu

Azerbaycan’daki Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören Tıp öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik öğrencisi Ahmet Kavak, şofbenden sızan gazdan zehirlenip yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi'nde 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

