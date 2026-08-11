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Gündem 20 yaşındaki gencin cenazesi Kocaeli'de kayboldu Sakarya'da bulundu
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20 yaşındaki gencin cenazesi Kocaeli'de kayboldu Sakarya'da bulundu

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20 yaşındaki gencin cenazesi Kocaeli'de kayboldu Sakarya'da bulundu

Kocaeli'de denizde kaybolan 20 yaşındaki gencin cenazesi Sakarya'da bulundu. Ümüt B'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cenazesi, Sakarya'da bulundu.

Babalı Sahili'nde, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için aynı gün arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

 

Çalışmalara dronla da destek verildi.

Gencin cenazesi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Karaboğaz sahili Başoğlu mevkisinde bulundu.

Ümüt B'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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