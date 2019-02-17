20 yaşındaki Emre, evde ölü bulundu
Adıyaman'ın Varlık Mahallesi'nde yaşadığı evdeki odasından uzun süre dışarı çıkmayan 20 yaşındaki Emre Polat, anne ve babası tarafından ölü olarak bulundu.17 Şubat 2019 Pazar 17:48
Adıyaman'da, 20 yaşındaki Emre Polat, anne ve babası tarafından odasında ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Polat uzun süre odasından çıkmayınca anne ve babası merak etti. Odaya giren anne ve baba, Polat'ı yatağında hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Emre Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, Emre Polat'ın cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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