20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı seyahat edebilir mi?

Yeni koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbirler bütün ülkenin gündemine oturdu. Söz konusu tedbirlerinden biri de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı oldu. 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

Birçok esnaf grubu dün akşam saat 20.00 itibariyle dükkanlarını kapattı. Milyonlarca genç tarafından 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri merak konusu oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Genelgede, tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekken 20 yaş altı vatandaşlarımız ise gün içerisinde 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine karar verildi. (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar haricinde) bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasak olduğu belirtildi.

20 yaş altı öğrenciler, profesyonel ve milli sporcular sokağa çıkabilecek mi?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam edecektir. 20 yaş altı grubundaki öğrencilere durumları için üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecektir. Söz konusu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf görülecektir.

20 yaş altı grubundaki profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri şartıyla sportif faaliyetleri durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından istisnai durumda olacaklardır.

20 yaş altı seyahat edebilir mi?

30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması kaydıyla herhangi bir belge sorulmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapmalarında problem görülmeyecektir.

Anaokuluna giden çocuklar sokağa çıkabilir mi?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin bulunması şartıyla yolculuk yapmalarında problem olmayacaktır.