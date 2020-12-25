Türkiye’de COVID-19’a karşı ilk aşılama 11 Aralık’tan sonra başlayacak. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak? 20 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?

20 yaş altı genç ve çocuklara aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Aşı hakkında da bilgiler veren Koca, aşının 14-21 günlük periyotlarda 2 doz halinde yapılacağını ve aşının şimdilik zorunlu olmayacağını duyurdu. Aşının kimlere yapılacağını da açıklayan Koca, "18 yaş altı, gebeler ve muhtemelen son 4-6 ay içerisinde geçirmiş olanlar haricindeki kişilere yapılmasını planlıyoruz" dedi. Ayrıca, yılbaşı gecesinin kısıtlama dahilinde olduğunu söyledi.