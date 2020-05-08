20 yaş altı bu hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 0-14 ve 15-20 yaş arası hangi gün saat kaçta dışa-rı çıkacak?

Sokağa çıkma yasağı halen devam eden ve uzun süredir evde yaşamlarına devam eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için hafta başında düzenlenen kabine toplantısında kendilerinin belirli saatlerde dışarı çıkmaları için uygun zaman dilimleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu hafta sonu başlayacak uygulamanın işleyişinde herhangi bir sorun olmadığı takdirde sürecin sürekli olarak devam edeceği duyuruldu. Peki 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, bu hafta sonu çıkabilecek mi?

20 YAŞ ALTI BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."