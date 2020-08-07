"20. Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - 20. Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumunun Marmara Adası'nda başladı.

Marmara Adalar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yontu malzemesi olarak yaklaşık 3 metreküp Marmara mermerinin kullanılacağı ve "Ada değerleri" temalı insan ve kentle ilişkili fonksiyonel heykellerin istenildiği sempozyum, Marmara adası Saraylar bölgesinde başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Esit Enerji sponsorluğunda bu yıl 20'ncisi düzenlenen sempozyumda, küratör Hakan Şengönül, sanatçılar Tamila Mamatova, Kirill Grekov, Anna Sosenkia, Esin Kayhan, Figen Tek Altun, Mehmet Umut Çetiz ve asistanlar Abdullah Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı'nın, Marmara mermerini bir oya gibi işleyerek can vereceğini aktardı.

Aksoy, sempozyumdan önce heykeltıraşların başvuru yapabilmeleri için ilana çıkıldığını belirterek "Belirlenen süre sonunda Marmara Adalar Belediyesi tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılan başvurular içerisinden seçim yapılıyor.

Ardından taş bağışında bulunmak isteyen ocak sahipleri ile iletişime geçiliyor ve taş bağışçılarımızdan birer sanat eserine dönüşecek olan taşlarımız özenle teslim alınarak heykeltıraşlarımızın rahat çalışabilmeleri için hazırlanan Saraylar kademe binası yanında oluşturulan alana yerleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 ay boyunca yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yapılan özgün eserlerin her sene belirlenen konuları mermere işlediğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Belirlenen süre sonunda yerli ve yabancı sanatçılarımız tarafından tamamlanan heykeller sergi alanına alınarak vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. İşte böyle yaklaşık 1 ay süren bir maceranın sonunda zengin mermer rezervine sahip Saraylar Mahallemizden çıkarılan ünlü Marmara mermerinin işlenmesiyle oluşturulan heykellerimiz bulundukları alana değer katmaya başlıyor.

Heykellerimizin işlenmesi için geçen zaman zarfında ilgisini çeken tüm adalıları ve misafirlerimizi çalışma alanına bekliyoruz. Adalı vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin ilgisinden sanatçılarımızın da memnun kalacağına eminiz."

Eserlerin bu sene Avşa Adası'nda sergiye çıkacağını belirten Aksoy, "Bu sene Avşa adamızda sergiye çıkacak olan eserlerimiz Avşa'ya özgü hazırlanacak olup insan ve kent ilişkili fonksiyonel kent mobilyalarından oluşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, açıklamanın devamında, sempozyumun gerçekleşmesine katkı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Esit Enerji ve taş bağışçılarına teşekkür etti.