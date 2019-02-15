20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (UBİAT) tarafından düzenlenen 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nin ana konusu ‘Metabolik Sendrom Hastalıkları ve Obezite’ oldu. Akademisyenlerin ve hekim adaylarının ilgi gösterdiği kongrede çağın hastalığı obezite ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde bu yıl 20.’si gerçekleştirilen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı. 15-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen kongreye katılan akademisyenler metabolik sendrom hastalıklarını ve obeziteyi konuştu. Açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Sağlam, üniversite v e fakülte yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bir ülkenin kalkınması için büyük bir kısmının gerçek anlamda eğitim alması gerektiğini söyledi. İnsan gücünün ekonomik kalkınma hamlesinde ciddi bir faktör olduğuna işaret eden Rektör Ulcay; “Ancak insan gücünün eğitimlisi çok daha kıymetlidir. Bunu her sektöre yaygınlaştırabiliriz. Örneğin sadece tıp fakültesinin tıp eğitimi ile bir noktaya gelmesi çok zor. Artık disiplinler arası çalışmanın önemi arttı. Ülkemizde son yıllarda disiplinler arası çalışmalara verilen desteklerin oranı çok büyük bir artış gösterdi. Kalkınmanın temel hamleleri arasında farklı disiplinlerin ortaklaşa çalışarak projeler üretmesi geliyor. Türkiye’nin bu gelişmişliğe ihtiyacı var ve daha fazla geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada tıp fakültesi öğrencileri bulunuyor. Sizlerden ricam kendinizi geliştirin. Akademik çalışmalar yapın, araştırmacı olarak kendinizi geliştirin. Türkiye’nin araştırma yapan bilim insanlarına ihtiyacı var. Bir şeyleri kopyalayarak üreten değil, kendisi geliştiren ve ekonomiye kazandıran genç beyinlere ihtiyacı var” diye konuştu. Düzenlenen kongrenin genç doktor adayları için büyük bir önem taşıdığına işaret eden Ulcay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Sağlam ise Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun 20. kez düzenlediği Ulusal Tıp Kongresi’nde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı. 25 yıl önce Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin başlattığı kongrenin bugün yine aynı heyecanla devam etmesinden dolayı üniversite yönetimi olarak gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

İki gün boyunca devam edecek kongrede yapılacak oturumlarda Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan uzman hekimler tarafından obezite ve metabolik sendrom hastalıkları ele alınacak.