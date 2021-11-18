20 ülkeye gönderiliyor! O ilimizde önemli gelişme

256 bin nüfusuyla orta ölçekli bir Anadolu şehri olan Karaman'da 12 milyondan fazla meyve veren elma ağacı bulunurken, kişi başına 45'ten fazla elma ağacı düşüyor.

Karaman'daki meyve üreticilerinin "Amasya", "golden", "starking" gibi bilinen çeşitlerin yanında "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi dünya piyasasında aranan türlerin de üretimine yönelmesi elma ihracatına olumlu yansıyor.

Modern soğuk hava ve paketleme tesislerinin çoğalması ve ilin avantajlı lokasyonu da ihracatçı firmaları Karaman'a yöneltiyor.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, AA muhabirine, ülkenin birçok yerinde elma yetiştirilmesine rağmen Karaman'da üretilen elmanın, tadı aroması ve kalitesiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

Karaman'da 207 bin dekar alanda elma üretimi yapıldığını ifade eden Şahinbaş, "Karaman'da yaklaşık 1300 elma üreticisi bulunuyor. 12 milyondan fazla elma ağacımız var. Ağaç sayısında birinci, üretimde ikinci sıradayız. Bu yıl rekolte 480 bin ila 500 bin ton arasında. İlimizde 100 dekarın üzerinde üretim yapan elma üreticisi sayısı 150, 50 ila 100 dekar arasında 100, 50 dekardan az ise 1050 civarındadır. Üreticilerin yanında binlerce kişi de ilaçlamasından, toplamasına kadar elmayla alakalı işlerde çalışmakta. Karaman'da elmacılık artık vazgeçilmez bir sektör. Bizim hedefimiz 100 dekarın üzerindeki elma bahçelerinin sayısını arttırmak." diye konuştu.

"Eğitimini almış insanlar tercih ediliyor"

Üretilen elmaların kaliteli, dünya piyasasında aranan çeşitler olduğunun altını çizen Şahinbaş, "Artık eskisi gibi herkes elma hasadında çalıştırılmıyor. Bu işin eğitimini almış insanlar tercih ediliyor. Bu, meyve toplanırken oluşan zararı en aza indiriyor." dedi.

Şahinbaş, Karaman'da 39 soğuk hava tesisi olduğunu dile getirdi.

Bahçelerden gelen elmaların en modern makinelerle cinsine, rengine ve çapına göre ayırıldığını dile getiren Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Elmalar, karton kutulara konulduktan sonra soğutmalı konteynırlarla ihraç ediliyor. Paketlenirken kesinlikle katkı maddesi kullanılmıyor. Yani mumdur, ilaçtır kesinlikle yok. Bahçeden toplandığı gibi sofralara sunuluyor. Tesiste banda düşen her elma mutlaka bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ediliyor. Kullanılan sistemler şu anda dünyada kullanılan en yeni sistemler. Dalından koparılan elma 4-5 ay sonra bile aynı tazelikte pazara sunulabiliyor."

20 ülkeye ihracat

Bütün bunların ihracatçıların ve tüccarların ilgisini Karaman'a yönelttiğini vurgulayan Şahinbaş, "Hindistan, Malezya, Singapur, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 20 ülkeye elma ihraç ediyoruz. Direkt Karaman'dan yapılan ihracat 50 bin ton. Firmaların Karaman'dan alıp çeşitli yerlerden yaptıkları ihracatla bu rakam 100 bin tonun üzerinde. Ayrıca ülkemizin her yerinde, pazarda, markette, manavda Karaman elmasını görmek mümkün." dedi.

10 yıldır profesyonel olarak 350 dekar alanda elmacılıkla uğraştıklarını belirten Ahmet Baş da ürünlerin çoğunluğunu aracı firmalar veya kendi imkanlarıyla ihraç ettiklerini söyledi.

Topraktan sofraya kadar bütün üretim ve pazarlama aşamalarında iyi tarım uygulamaları kullandıklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Biz bu yıl 1500 ton civarında elma bekliyoruz. Şu anda 120 işçiyle hasat yapıyoruz. En kaliteli elmalarımız Rusya ve Hindistan'a gidiyor. Libya Suriye Irak gibi ülkelere, zincir marketlere de elma veriyoruz. Kalite her zaman pazarda yerini buluyor. Ürün fazla. Bu da rekabeti getiriyor. Onun için kalite ön plana çıkıyor. Bu yıl 3 liradan elmalarımızı sattık. Fiyattan memnunuz. "