20 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاللّٰهُ يُرٖيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرٖيدُ الَّذٖينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمٖيلُوا مَيْلاً عَظٖيماً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister; nefsânî arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler."



(Nisâ Suresi, 27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnsan iki etki arasında kulluk mücadelesi vermektedir. Müsbet etki Allah Teâlâ’dan, meleklerinden ve iyi ahlâklı müminlerin oluşturduğu eğitim çevresinden gelmektedir. Bu müsbet etkinin hedefi kulun günaha girmemesi, girdiği takdirde hemen pişman olup tövbe etmesi, Allah’ın affına ve rızâsına mazhar olması, buna vesile olacak bir hayat sürmesidir.



Olumsuz etki ise nefisten, şeytandan ve kötü insanların oluşturduğu olumsuz eğitim çevresinden gelmektedir. Bunun da hedefi kulu Allah yolundan iyice uzaklaştırmak, iyilik ve fazilet yerine günah, azgınlık ve taşkınlıkta yarışmasını sağlamaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 49





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.



Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında emniyet verir."



Kaynak: Beyhaki, Şuabu'l-İman, IV, 56





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