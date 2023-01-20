20 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْؕ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظٖيماً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!



Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın.

Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."

(Ahzâb Suresi, 71) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”



Kaynak: Tirmizi, Kıyame 30





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