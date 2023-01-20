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İSLAM 20 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-20 07:56:00 -
20 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْؕ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظٖيماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Ey iman edenler!

 Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı   bağışlasın.

 Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder."

 (Ahzâb Suresi, 71)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyame 30

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