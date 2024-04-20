20 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(13) وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِهٖؕ اِنَّهُ عَلٖيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(14) اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَؕ وَهُوَ اللَّطٖيفُ الْخَبٖيرُࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(13) Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

(14) Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden ­haberdardır.



(Mülk Suresi - 13) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bu dünyada günah işleyenler, ya kendilerini görüp gözeten Allah’ın varlığına inanmıyor veya inanmakla birlikte dünyevî hırs ve menfaatleri, nefsânî arzuları yüzünden gaflete dalıp sorumluluklarını unutuyorlar.



İşte bu âyetlerde inkârcılara ve gafillere Allah’ın gizlisiyle açığıyla her şeyi kuşatan ilmi hatırlatılmakta, kendilerinden hayatlarını buna göre düzenlemeleri istenmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 419-420



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Bu iki kabrin sahipleri de azap çekiyorlar. Bu azapları büyük günahtan değil; biri nemmamcılık / gıybet ve dedikoduculuktan, biri de idrarından temizlenmediği / istibra etmediği için azap çekiyor.”



Kaynak: İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 3/242



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