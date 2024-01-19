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Dünya 20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'
Dünya

20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'

Yeniakit Publisher
2024-01-19 22:23:00 -
20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'

Sık sık Avrupa Birliği (AB) ile LGBT gibi konularda sorun yaşayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye tarihi bir cevap verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) vermesi gereken 20 milyar avroluk fonu bloke ettiğini kaydederek, "Dünyada bizi, çocuklarımızı LGBT aktivistlerinin ellerine teslim etmeye zorlayacak para kimsede yok." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi X hesabından bir paylaşımda bulunarak Avrupa Birliği'ne (AB) LGBT tepkisi gösterdi.

Orban, X’ten yaptığı paylaşımda, AB fonlarına ilişkin ülkesinin şantaja maruz bırakılamayacağını, göçmenlerin ülkeye alınması ve çocuklarının LGBT oluşumlarının ellerine teslim etmeye zorlanamayacağını kaydetti.

Başbakan Orban, ayrıca paylaştığı videoda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i eleştirdi.


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Söz konusu 20 milyar avroluk fonların Macar halkına ait olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini belirten Orban, Von der Leyen’in ülkeye göçmenleri almadıkları ve LGBT oluşumlarına müsaade etmedikleri için fonları bloke ettiğini ileri sürdü.

Orban, göçmenler nedeniyle Batı Avrupa ülkelerindeki sıkıntıların kendi ülkesinde yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Tarihi cevap

Dünyada göçmenleri ülkeye almak için kendilerini zorlayacak oranda yeterli bir paranın olmadığını aktaran Orban, "Dünyada çocuklarımızı veya torunlarımızı LGBT aktivistlerinin ellerine bırakmamızı sağlayacak miktarda bir para yok. Bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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