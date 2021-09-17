20 metrekare mutfaksız oda 2500 TL! Ev sahipleri zıvanadan çıktı

İstanbul'da yüksek kiralar gündemden düşmezken Maltepe'de kiraya verilen 1+0 daire sosyal medyada tepkilere neden oldu. 20 metrekare kullanım alanı olan dairenin 2500 TL'lik kirası pes dedirtti.

Fatura ve aidat yok

Maltepe'de büyük bir hastanenin yakınında, bir plazada yer aldığı ifade edilen dairenin kısa süreli kullanım için kiraya verildiği belirtildi. Daireyi kiralayan kişi kira ücretinin yanında elektrik, su, doğal gaz faturaları ile internet ücreti veya bina aidatı ödemiyor.

Yabancılar kiralıyor

Emlak ofisinden alınan bilgiye göre söz konusu binada bunun gibi 14 daire yer alıyor. Ve dairelerin 13'ü tutulmuş durumda. Söz konusu daireleri tedavi için hastaneye gelenlerin ya da hasta yakınlarının kısa süreliğine kiraladığı ve kiralayanların genellikle Lübnan, Mısır, Kuveyt gibi ülkelerden gelenler olduğu belirtildi. Fiyat ile ilgili yapılan açıklamada ise mal sahiplerinin istekleri doğrultusunda hareket edildiği ifade edildi.

2+1 daireler 3000 TL

Dairede banyo, tuvalet ve eşyalar bulunuyor. Mutfak ise ortak kullanım alanı. Maltepe bölgesinde kiralık 2+1 yeni binaların fiyatı 3 bin ile 3 bin 500 TL bandında bulunuyor.