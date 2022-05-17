19 Mayıs Gençli ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelecek. Bu sebeple hem 18 Mayıs’ın yarım gün hem de 20 Mayıs’ın resmi tatillere dahil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs tatili 20 Mayıs ile birleştirildi mi?

20 Mayıs tatil olacak mı? 20 Mayıs okullar kamu kurumları açık mı?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 19 Mayıs Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak. 18 Mayıs’ta ise yarım gün resmi tatil uygulaması bulunmuyor. Bu uygulama yalnızca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçerli. Yani her yıl 28 Ekim yarım gün resmi tatil yapılıyor.

Bazı vatandaşlar ise 20 Mayıs Cuma gününün tatille birleştirilme durumunun söz konusu olup olmadığını merak ediyor. Ancak 20 Mayıs Cuma günü resmi tatil değildir. Okullar başta olmak üzeren tüm kurumlar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecektir.