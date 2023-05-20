20 Mayıs 1622: Osmanlı Padişahı ll. Osman'ın (Genç Osman) öldürülmesi
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Osmanlı Padişahı ll. Osman'ı hayırla yâd ediyoruz.
Sultan II. Osman, diğer adıyla Genç Osman, Osmanlı’nın on altıncı padişahıdır. Babası Sultan I. Ahmed, annesi Mahfirûz Sultan’dır. 3 Kasım 1604’te doğmuş, 26 Şubat 1618’de on dört yaşında tahta çıkmış, 20 Mayıs 1622’de 18 yaşında askeri darbe ile tahtan indirilerek öldürülmüştür.
Tarihimizde askerî darbe sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Genç Osman, Yeniçeriler tarafından eşine az rastlanır bir olay neticesinde tahttan indirilmiştir.
Osmanlı'da Yeniçeriler
Yeniçeriler tarafından tahttan indirilen Genç Osman boğdurularak öldürüldü. Türbesi Sultan Ahmet Camii’nin yanındaki türbede bulunmaktadır.