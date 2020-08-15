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Yerel

20 kişi koronavirüse yakalandı, bir köy daha karantinaya alındı

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü karantina altına alındı. Köyde yaşayan 20 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:40:00 -
20 kişi koronavirüse yakalandı, bir köy daha karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt genelinde uygun görülen bölgelerde karantina uygulanmasına devam ediliyor. Son olarak, yeni koronavirüs vakalarının görülmeye devam ettiği Bilecik'te bir köyün daha karantina altına alındığı açıklandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri gereğince karantina altına alındı.

Yenipazar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde ikamet eden 20 vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri köy genelinde sıkı önlemler alırken, görevli personel dışında köye giriş-çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

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