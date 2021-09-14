20 kaçak tabanca ile yakalanan kadının ifadesi ‘pes’ dedirtti!

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde D. C. ve H. M. isimli şahısların Konya'da temin ettiği tabancaları Manavgat'a getireceği ve satışını yapacağı ihbarının alınması üzerine, Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube JASAT Timi, Manavgat KOM Timi, Manavgat JASAT ve Manavgat Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıslar Kasaplar Mahallesinde yakalandı.

Balkonda yakalandı, önce reddetti sonra itiraf etti

Silahların teslim edileceği parkta önlem alan ekipler, D.C. isimli kadını park içerisinde elindeki çantada 20 adet 9 minimetre tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ile birlikte ele geçirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda D.Ç.'nin aynı mahallede bulunan evinde yapılan arama sırasında 1 adet şarjör ele geçirilirken, arama yapan jandarma ekipleri evin balkonunda saklanan bir kişi gördü. Adının H.M. olduğu belirlenen şahıs ilk etapta D.C.'nin arkadaşı olduğunu, ortalık karışınca balkona saklandığını söyledi. Jandarma ekiplerinin ısrarlı soruları karşısında itirafta bulunan H.M., D.C.'nin kendisini 3 bin lira karşılığında Konya'dan bir şeyler getirme karşılığında tuttuğunu, parasını alamadığı için silahların teslimatını beklediğini söyledi.

“Çocuğumu evlendirebilmek için yaptım”

Silahları Konya'dan getirdiğini, Manavgat'ta teslim edeceği kişiden silah başına 3 bin lira alacağını söyleyen D.C, “Çocuğumu everecektim. Ama beş kuruşum yoktu. Çocuğumu evlendirebilmek için bu işi kabul ettim. Silahları parka gelen kişiye teslim edip paramı alacaktım ama gelen kişi jandarmaları görünce durmayıp kaçtı” demesi 'pes' dedirtti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgulamasına devam ediliyor.