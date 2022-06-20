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Tarih 20 Haziran 1997: Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi
Tarih

20 Haziran 1997: Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi

20 Haziran'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu?Cinayetlerin Suç Sayılmamasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi, Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi, Darbeci Komutanlara 141’er Müebbet Hapis Cezası Verilmesi. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2022-06-20 05:19:00 -
20 Haziran 1997: Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi

20 Haziran 1930: Cinayetlerin Suç Sayılmamasına Dair Kanunun Yürürlüğe Girmesi 

Doç. Dr. Hikmet Özdemir’in naklettiğine göre Dersim Bölgesindeki İsyanın ardından ülkede yeni bir düzen kurulmuştu. 1850 sayılı kanun ile bölgenin tamamında 20 Haziran 1930’dan 10 Aralık 1930’a kadar devlet vazifelileri yahut devlete hizmet eden sivil şahısların tek başlarına yahut topluca işledikleri cinayetler suç sayılmayacaktı. 

Öte yandan  bazı bölgelerde orduya topluca cinayet işleme yetkisi de dahil olmak üzere bazı olağanüstü yetkiler verilmişti. Poulton’un naklettiğine göre;1850 sayılı yasanın 1. Maddesinde şöyle denilmekteydi: “20 Haziran 1930'dan 10 Aralık 1930'a kadar, devlet ya da vilayet temsilcileri, askeri ya da sivil yetkililer, jandarma ya da korucular ya da üst makamlara yardım eden veya tek başlarına hareket eden siviller tarafından,  Erzincan vilayetindeki Pülümür ve Birinci Müfettişlik bölgelerde meydana gelen isyanların takibi ve bastırılması sırasında tek başına ya da topluca işlenen cinayetler ve diğer eylemler suç olarak görülmeyecektir.(Poulton,1999:163).

 

20 Haziran 1997: Personelin Fişlenmesine Dair Genelgenin Yürürlüğe Girmesi

20 Haziran 1997 tarihli ve dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın imzasını taşıyan belgede, 'Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin doğrudan bekasına yönelik ve tehdit değerlendirmesinde 1. önceliği alan irticai faaliyetlere karşı bütün personel gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermek mecburiyetindedir' ifadelerine yer veriliyordu. Bazı komutanlıklara ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen yazıda, o günlerde ordudan ihraç edilen ve takip edilen subaylar ise 'hain' olarak yaftalanmıştı. 

O günlerde binlerce subay kariyerlerinden ve mesleklerinden edilmişlerdi. 28 Şubat darbe döneminde YAŞ kararlarıyla yaklaşık 2 bin kişi ihraç edildi. Bazı mağdurların beyanatları darbecilerin ülkenin ordusuna nasıl zarar verdiğini açıkça ortaya koymaktaydı.

 

20 Haziran 2019: Darbeci Komutanlara 141’er Müebbet Hapis Cezası Verilmesi 

FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili 224 sanığın Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

 

 

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın hükümlerini tehlike ilan edenler o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslümanlar değildirler Allaha ve Resulune savaş açmışlar şaytanın dostu taraftarı olarak batıl davalar uğruda savaşmakta hak ile onun adına mücadele etmektedirler. Esas ve çok önemli bir uyarı olarak bu şeytanın dostlarına boyun eğerseniz affı söz konusu olamayan dinden çıkaran ebedi cehennemlik yapan en büyük suç ahlaksızlık ve şerefin namusun emanetin zayiatı olan ŞİRK suçunu işlemiş olursunuz uyarı yapılmaktadır Allahın kırmızı çisgileri korunması zorunlu candan önemli gerçek emanet ve şeref meseleleridir. Böyle yoldan çıkmışlar tüm onurlarını kaybetmiş şeytanın taraftarına geçmiş gerçek hainlerdir. Bu Allaha ve dinine savaş açmışların cezaları sürülmeleri el ayak çapraz kesilmesi ve asılmalarıdır. Bu cezalar uygulanması gereken adalet mevzularıdır Allahın hükümlerine göre adaleti uygulamayanlar onun ayetlerini satan kafirler sıfatını alırlar ve böylece zulum devam eder gider ve aldanırlar
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