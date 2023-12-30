  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teslim olan PKK'lı terörist cephaneliği ele verdi… Son dönemlerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarı.. AK-47… Hepsi sıfır

Kravatla gelen büyük tehlike:Bunu biliyor olsalardı kimse kravat takmazdı

Selçuk Bayraktar’dan flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Resmen şok olacaklar

Tayyip Erdoğan’ın kuzeni isyan etti! Çok tartışılacak paylaşım! Bakın niçin “Yazık” dedi

‘Erdoğan’ iddiasına cevap Acun hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Ahmet Hakan’dan olay yazı! İktidar, İstanbul'u İmamoğlu'nun elinden almak için mutlaka şu üç şeyi yapmalı

Putin'den Türkiye bombası

Süper Kupa krizinin ardından Suudi Arabistan'dan flaş açıklama geldi! Yer yerinden oynayacak

Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı
Ekonomi 20 günlük süre tanınıyor! Adresinizi bildirin ceza yemeyin
Ekonomi

20 günlük süre tanınıyor! Adresinizi bildirin ceza yemeyin

Yeniakit Publisher
2023-12-30 16:57:00 - 2023-12-30 16:58:10
20 günlük süre tanınıyor! Adresinizi bildirin ceza yemeyin

E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar var.

Oturduğu adresten yeni bir adrese taşınan kişilerin 20 iş günü içerisinde ikametgah adres değişikliği bildiriminde bulunması gerekiyor. İkametgah adresi aile hekimi, oy bölgesinin ve devlet okulunun belirlenmesi gibi resmi işlemlerde esas alındığı için de önemli.

İki yöntem var

Adres değişikliği başvurusunda bulunmak için iki yöntem var. Bunlardan ilki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bireysel başvuruda bulunmak; diğeri ise E-Devlet aracılığı ile başvuru yapmak.

Konutta başka kişiler mi var?

Salgın öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gidilerek yapılırdı. Ancak salgın sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabiliyor.

Değişiklikte bunlara dikkat!

E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar var. Beyanda bulunacak kişi Türk vatandaşı ve ergin olmalıyken velayet ya da vesayet altında olmamalıdır. Aynı zamanda 20 iş günü içerisinde adres değişikliği bildiriminde bulunulmaması durumunda idari para cezası uygulanır.

İdari para cezası uygulaması ile sahte adres değişikliği bildirimi durumunda da karşılaşılır. Bir ailedeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altı çocuklar için veli, vasi ve yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son yasal düzenlemeye göre Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 451,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 9441,00 lira.

e-Devlet'ten başvuranlara verilecek! O kişilerin faydalanabileceği açıklandı! İşte başvuru detayları
e-Devlet'ten başvuranlara verilecek! O kişilerin faydalanabileceği açıklandı! İşte başvuru detayları

Ekonomi

e-Devlet'ten başvuranlara verilecek! O kişilerin faydalanabileceği açıklandı! İşte başvuru detayları

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!
Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

Ekonomi

Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Eğer varsa yandınız... SGK emeklilikleri bir bir iptal etmeye başladı
E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Eğer varsa yandınız... SGK emeklilikleri bir bir iptal etmeye başladı

Ekonomi

E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Eğer varsa yandınız... SGK emeklilikleri bir bir iptal etmeye başladı

Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek
Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek

Ekonomi

Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak! Müracaat edene tam 3 bin TL veriliyor! "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek flaş gelişmeyi duyurdular
Başvurular e-Devlet'ten yapılacak! Müracaat edene tam 3 bin TL veriliyor! “Hayırlı uğurlu olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdular

Gündem

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak! Müracaat edene tam 3 bin TL veriliyor! “Hayırlı uğurlu olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdular

Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek
Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek

Teknoloji

Erişime açıldı! Artık e-Devlet'ten iletebilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23