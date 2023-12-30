20 günlük süre tanınıyor! Adresinizi bildirin ceza yemeyin

Oturduğu adresten yeni bir adrese taşınan kişilerin 20 iş günü içerisinde ikametgah adres değişikliği bildiriminde bulunması gerekiyor. İkametgah adresi aile hekimi, oy bölgesinin ve devlet okulunun belirlenmesi gibi resmi işlemlerde esas alındığı için de önemli.

İki yöntem var

Adres değişikliği başvurusunda bulunmak için iki yöntem var. Bunlardan ilki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bireysel başvuruda bulunmak; diğeri ise E-Devlet aracılığı ile başvuru yapmak.

Konutta başka kişiler mi var?

Salgın öncesi dönemde, beyan edilecek konutta başka kişiler bulunuyorsa, adres değişikliği başvurusu bu kişi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gidilerek yapılırdı. Ancak salgın sonrası bu işlemler için de E-Devlet sistemi üzerinden iki adımlı olacak şekilde başvuru yapılabiliyor.

Değişiklikte bunlara dikkat!

E-Devlet üzerinden ikamet değişikliği yapabilmek için kişilerin taşıması gereken bazı şartlar var. Beyanda bulunacak kişi Türk vatandaşı ve ergin olmalıyken velayet ya da vesayet altında olmamalıdır. Aynı zamanda 20 iş günü içerisinde adres değişikliği bildiriminde bulunulmaması durumunda idari para cezası uygulanır.

İdari para cezası uygulaması ile sahte adres değişikliği bildirimi durumunda da karşılaşılır. Bir ailedeki yetişkin bireyler birbirleri adına bildirimde bulunabilirken, 18 yaş altı çocuklar için veli, vasi ve yetişkin aile bireyleri başvuruda bulunabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son yasal düzenlemeye göre Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 451,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 9441,00 lira.