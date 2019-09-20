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20 günde 2.5 kilo alınca acı gerçek ortaya çıktı

İzmir'de kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu gibi tanılarla tedavi gören 5 yaşındaki Nur Melek Kaymaz’ın 20 günde 2.5 kilo alması acı gerçeği ortaya çıkardı.

20 Eylül 2019 Cuma 10:32
20 günde 2.5 kilo alınca acı gerçek ortaya çıktı

Karnı su toplayıp Wilson’a (karaciğerde bakır birikmesi) bağlı siroz geliştiği belirlenen Nur Melek, acil nakil kararıyla masaya yattı. Nur Melek, annesi Nursel Kaymaz’dan gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Çocukları karaciğer nakline götüren ilk 10 hastalık arasında yer alan, 60 binde bir görülen Wilson (karaciğerde bakır birikmesi) hastalığı piyangosu bu kez 5 yaşındaki Nur Melek’i vurdu. Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan belediyede memur Nursel Kaymaz ile emekli astsubay Yaşar Kaymaz’ın üç çocuğunun en küçüğü olan Nur Melek'in hastalığı ile ilgili ilk işaretler 1.5 yıl önce toprak yemeye başlamasıyla ortaya çıktı. Ancak üzerine titreyen anne ve babasının çare arayışları genelde “kansızlık” tanısıyla yapılan ilaç tedavileriyle sürerken, kusma şikayetlerinin de başlaması endişeleri artırdı. Kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu tedavileri gören minik kızın şikayetleri geçtiğimiz temmuz ayında şiddetlendi. Aydın Çocuk Hastanesi, ardından gittikleri Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde karaciğer değerlerindeki yükselme şüpheli bulundu ve Nur Melek Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Sarılık başlayıp akut karaciğer yetmezliği saptanan Nur Melek için acil nakil kararı alındı. Bilinci kapanmaya başlayan Nur Melek, karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşen Nur Melek, Kent’e geldiğinin ertesi günü 2 Ağustos’ta karaciğer nakli oldu. Anne Kaymaz’dan alınan karaciğer dokusu Doç. Dr. Murat Kılıç. Op. Dr. Cahit Yılmaz, Op. Dr. Kamil Kılıç, Op. Dr. Rasim Farajov ve Op. Dr. Zaza Iakobadze’den oluşan ekip tarafından Nur Melek’e nakledildi. Nakil sonrası hızla toparlanan anne ve kızı taburcu edildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:32
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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