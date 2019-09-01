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20 gün önce transfer edilmişti! Skrtel bugün şoku yaşadı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, 20 gün önce transfer ettiği eski Fenerbahçeli Martin Skrtel ile yollarını ayırma kararı aldı.

01 Eylül 2019 Pazar 20:56
20 gün önce transfer edilmişti! Skrtel bugün şoku yaşadı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, 20 gün önce kadrosuna kattığı eski Fenerbahçeli Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'den ayrılan ve Atalanta ile sözleşme imzalayan Martin Skrtel'in İtalya macerası çok kısa sürdü. 20 gün önce İtalyan ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Slovak stoperin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; fiziksel olarak yeterli bulunmayan 34 yaşındaki futbolcunun fesih duyurusunun kısa süre içinde resmen yapılacağı kaydedildi. Martin Skrtel, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takımıyla resmi maça çıkamadan ayrılmış oldu.

Yerine yine eski Fenerbahçeli

Skrtel'in transferin bitmesine kısa süre kala ne yapacağı merak konusu olurken Atalanta'nın yerine düşündüğü isim de ortaya çıktı. İtalyan ekibinin yine bir eski Fenerbahçeli olan Simon Kjaer'in peşinde olduğu belirtildi. Sevilla'da forma giyen Danimarkalı futbolcunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:56
  1. Skrtel
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